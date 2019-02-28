وزيرة الصحة: ارتفاع ضحايا حادث قطار محطة مصر لـ 22 شخصا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الوفيات فى حادث قطار محطة مصر، إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية.

وأضافت وزيرة الصحة خلال تفقدها، مستشفى دار الشفاء، أن جميع الحالات تقدم لها الرعاية لكاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لها.

وتفقدت الوزيرة برفقة مدير المستشفى وعدد من مسئولى الوزارة، غرف الرعاية للاطمئنان على المصابين كما استمعت للمصابين الموجودين بالأقسام الداخلية.