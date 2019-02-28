وزيرة الخارجية الكندية تنفى وجود ضغوط حزبية للإطاحة بترودو

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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الخميس، دعمها لرئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالى جاستن ترودو، فى القضية المثارة حاليا تحت إسم "إس إن سى – لافالين"، مشددة على أنه لا يوجد أى ضغط داخلى فى الحزب للإطاحة به بسبب الفضيحة السياسية.

ورفض رئيس الوزراء الكندى مطالبات المعارضة بتقديم استقالته، مصرًا على أن القول الفصل سيكون للكنديين فى الانتخابات الفدرالية فى أكتوبر القادم. وفي خطوة غير اعتيادية، ظهرت وزيرة الخارجية، كريستينا فريلاند، فى هيئة الإذاعة الكندية "سى بى سى"، لتقول إنها تدعم ترودو بالكامل.

وقالت "بالطبع أنا أؤيد رئيس الوزراء بنسبة 100% .. إننى واضحة جدًا فى الرأى القائل إن رئيس الوزراء لم يمارس ضغوطًا غير ملائمة أبداً". وتعتبر فريلاند أحد أبرز المرشحين لخلافة ترودو على زعامة الحزب الليبرالى، وتمثل القضية فرصة سياسية لها لخلافة رئيس الوزراء، فى حال تمت الإطاحة به من داخل الحزب.