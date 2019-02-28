video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 09:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الخارجية الكندية تنفى وجود ضغوط حزبية للإطاحة بترودو

الخميس، 28 فبراير 2019 08:34 م
وزيرة الخارجية الكندية تنفى وجود ضغوط حزبية للإطاحة بترودو وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الخميس، دعمها لرئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالى جاستن ترودو، فى القضية المثارة حاليا تحت إسم "إس إن سى – لافالين"، مشددة على أنه لا يوجد أى ضغط داخلى فى الحزب للإطاحة به بسبب الفضيحة السياسية.
ورفض رئيس الوزراء الكندى مطالبات المعارضة بتقديم استقالته، مصرًا على أن القول الفصل سيكون للكنديين فى الانتخابات الفدرالية فى أكتوبر القادم. وفي خطوة غير اعتيادية، ظهرت وزيرة الخارجية، كريستينا فريلاند، فى هيئة الإذاعة الكندية "سى بى سى"، لتقول إنها تدعم ترودو بالكامل.
وقالت "بالطبع أنا أؤيد رئيس الوزراء بنسبة 100% .. إننى واضحة جدًا فى الرأى القائل إن رئيس الوزراء لم يمارس ضغوطًا غير ملائمة أبداً". وتعتبر فريلاند أحد أبرز المرشحين لخلافة ترودو على زعامة الحزب الليبرالى، وتمثل القضية فرصة سياسية لها لخلافة رئيس الوزراء، فى حال تمت الإطاحة به من داخل الحزب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترودو يناقش هاتفيا مع زعماء أوروبيين الوضع بفنزويلا

صحيفة: ترودو سعى للحصول على مساعدة ترامب لإطلاق سراح الكنديين فى الصين

استطلاع: انخفاض عدد الكنديين الواثقين برئيس الوزراء ترودو للتعامل مع ترامب

كندا

جاستن ترودو

كرستينا فريلاند

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة