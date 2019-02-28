وزراء الصحة العرب يقفون دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث محطة مصر

(أ ش أ)

استهل وزراء الصحة العرب دورة مجلسهم الوزارى العادية الـ 51 اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث محطة مصر الذى وقع أمس الأربعاء. وأعرب المشاركون عن تعازيهم لمصر قيادة وشعبا سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يُشفى المصابين.

وانطلقت أعمال الدورة العادية الـ 51 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة وزير الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للأردن، بحضور وزراء الصحة فى الدول العربية الأعضاء، ومشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة فى المجالات الصحية المختلفة.

ويناقش المجلس عددا من الموضوعات من بينها: أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتى المجلس العاديتين رقم (49) مارس 2018 ورقم (51) فبراير 2019، المجلس العربى للاختصاصات الصحية، والمحور الرئيسى لأعمال الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الصحة العرب، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الاعضاء فى المجال الصحي.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس مقترح الاحتفال باليوم العربى للصحة وجائزة الطبيب العربي، وتوحيد التشريعات الصحية فى الدول العربية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وتوصيات الملتقى العربى حول الصحة الانجابية تحت عنوان "تطوير مهارات القابلات والممرضات العاملات فى مجال الصحة الانجابية، والمنتدى الوزارى العربى السنوى فى مجال زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وكذا التبرع بها، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف / مايو 2019، والمركز العربى لتأليف وترجمة العلوم الصحية.

ويناقش المجلس مشروع إنشاء المركز العربى للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة / السيدا ( الإيدز) المقدم من الجزائر، ومشروع إنشاء المركز العربى للأبحاث الطبية والمعملية المقدم من مصر، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات فى المنطقة العربية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم الدول الأعضاء التى تستضيف اجتماعات المجلس واللجان والأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة فى المجالات الصحية، والصندوق العربى للتنمية الصحية، وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الصحة العرب.

ويتضمن جدول الأعمال بندا حول ما يستجد من أعمال والذى يبحث عددا من الموضوعات الهامة منها: نتائج الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن أزمة النازحين واللاجئين، ودعم جهود الجمهورية اليمنية فى إعادة الإعمار والتنمية، ودعم جمهورية الصومال فى مساعيها نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائها من ديونها الخارجية، والمحفظة الوردية (pink Tank) وهى مبادرة إقليمية لصحة المرأة.