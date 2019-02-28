وزارة الخارجية البرازيلية تنعى ضحايا حادث محطة مصر

إيمان حنا

أصدرت وزارة الخارجية البرازيلية بيانان صباح اليوم أعربت فيه عن بالغِ الحزن والأسى إثر تلقى نبأ حادثِ التصادم الذى وقع أمس فى محطة مصر، والذى نجم عنه حريقٌ بمحطة السكك الحديدية الرئيسية، أسفر عن مصرع 20 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وجاء فى البيان أن البرازيل تعربُ عن تضامنها وتعازيها إلى أسر الضحايا وإلى مصر شعباً وحكومةً، مُتمنيةً الشفاء التام والعاجل للجرحى.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمكلف بتيسير أعمال وزارة النقل، أنه تفقد، منذ قليل، الوضع بمحطة مصر والتقى برئيس هيئة السكة الحديد، وتم إطلاعه على الأسباب المبدئية التى أدت إلى نشوب الحريق نتيجة خطأ بشرى.

وأكد شاكر، أنه سيجتمع بنواب وزير النقل والمسؤولين بالوزارة للتأكيد على ضرورة انتظام حركة القطارات وعدم تأثر المواطنين بهذا الحادث، موكدا أنه سيعمل على انتظام العمل داخل منظومة النقل لحين تعيين وزير جديد خلفا للدكتور هشام عرفات.