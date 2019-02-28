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وزارة الأوقاف:خطبة الجمعة بـ8 لغات أبرزها الروسية والألمانية والفرنسية

الخميس، 28 فبراير 2019 03:05 م
وزارة الأوقاف:خطبة الجمعة بـ8 لغات أبرزها الروسية والألمانية والفرنسية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمى خطبة الجمعة القادمة بأربع لغات، من أصل ثمانى لغات "الألمانية - والفرنسية - والسواحلية - والهوسا – والروسية- والأسبانية – والإنجليزية - واليونانية "جارى نشر بقية الترجمات حال الانتهاء منها، وأكدت الوزارة أن خطبة الجمعة ستنشر أسبوعيا بعدة لغات بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

 

وكانت قد حددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة القادمة (البناء الاقتصادى السديد وأثره فى استقرار المجتمع مترجمة إلى اللغتين الألمانية والفرنسية)، قام بترجمتها إلى اللغة الألمانية الدكتور محمد الفخرانى، وترجمتها إلى اللغة الفرنسية الدكتور كمال محمود على جاد الله وترجمتها إلى اللغة السواحلية الدكتور أيمن إبراهيم الأعصر، وترجمتها إلى لغة الهوسا الدكتور صالح كورا، وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية الدكتور محمد على .

أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

وجار تسجيل الخطبة وتحميلها باللغات التالية : الإنجليزية والأسبانية واليونانية.


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