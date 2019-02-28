video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هل تنتهى الأوركسترا الموسيقية بالمسارح مع 5G؟.. إليك التفاصيل

الخميس، 28 فبراير 2019 06:02 م
هل تنتهى الأوركسترا الموسيقية بالمسارح مع 5G؟.. إليك التفاصيل الالات الموسيقية في برشلونة
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق
تتعدد وتختلف المجموعات و  الفرق  وعازفو الآلات الموسيقية بين فرق صغير و أخرى مثل الأوركسترا و التى قد تضم فى بعض الأحيان نحو 100 عازفا لمختلف انواع الآلات الموسيقية منها الوترية و الايقاعية و الآلات النفخ الهوائية وغيرها، كما يختلف من عدد لآخر  بحسب العمل الموسيقي و الآلات المطلوبة، إذ قد لا يتجاوز عدد العازفين فى بعض الأعمال نحو 5 عازفين واخرى قد تصل إلى 80 عازف. 
 
 
وتتطلب العديد من الفرق الموسيقية بالمسارح المختلفة وخاصة تلك الموجودة فى الأوبرا وجود مايسترو و هو الذي يقود مجموعه من العازفين و يعطى  إشارات العزف بالعصا يمينا ويسارا، وهو ما يشترط وجود الفرقة الموسيقية مع بعضها البعض و العمل على تناغم الألحان ولكن هذا الأمر قد يتغير مستقبلا وقد تختلف شكل الحفلات الغنائية ومنها أيضا شكل الأوركسترا. 
 
 فكما هو الحال مع التطور التكنولوجى المتسارع بالعالم، فإن شكل الفرق الموسيقية قد يتغير مستقبلا شأن الكثير من المهن الأخرى حيث شهد المعرض العالمى للهواتف المحمولة الذى يعقد بمدينة برشلونة الإسبانية عرض العديد من تطبيقات الجيل الخامس للمحمول ومن بينها نظام يتيح لعازفى الفرق الموسيقية بعدم التواجد فى مكان واحد أثناء الحفل. 
 
كما يمكن الفرق الموسيقية و المطرب من التفاعل فى الغناء من أماكن مختلفة وبتناغم دقيق، وهو ما يساهم فى توفير النفقات فى الحفلات الغنائية الخارجية وتوفير الوقت و الجهد على الفرق الموسيقية وأيضا المطربين.
59f517ff-8032-403c-99b9-45d7ba404821
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاتصالات يشهد مذكرة تفاهم بمجال إنترنت الأشياء والجيل الخامس

وزير الاتصالات: مصر أوقفت إنشاء دومين للإنترنت باسم دوت حلال والخليج الفارسى

الجيل الخامس للمحمول

المطربين

الاوركسترا

الآلات الموسيقى

المعرض العالمى للهواتف

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة