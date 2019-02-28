هل تنتهى الأوركسترا الموسيقية بالمسارح مع 5G؟.. إليك التفاصيل

كتبت هبة السيد

تتعدد وتختلف المجموعات و الفرق وعازفو الآلات الموسيقية بين فرق صغير و أخرى مثل الأوركسترا و التى قد تضم فى بعض الأحيان نحو 100 عازفا لمختلف انواع الآلات الموسيقية منها الوترية و الايقاعية و الآلات النفخ الهوائية وغيرها، كما يختلف من عدد لآخر بحسب العمل الموسيقي و الآلات المطلوبة، إذ قد لا يتجاوز عدد العازفين فى بعض الأعمال نحو 5 عازفين واخرى قد تصل إلى 80 عازف.

وتتطلب العديد من الفرق الموسيقية بالمسارح المختلفة وخاصة تلك الموجودة فى الأوبرا وجود مايسترو و هو الذي يقود مجموعه من العازفين و يعطى إشارات العزف بالعصا يمينا ويسارا، وهو ما يشترط وجود الفرقة الموسيقية مع بعضها البعض و العمل على تناغم الألحان ولكن هذا الأمر قد يتغير مستقبلا وقد تختلف شكل الحفلات الغنائية ومنها أيضا شكل الأوركسترا.

فكما هو الحال مع التطور التكنولوجى المتسارع بالعالم، فإن شكل الفرق الموسيقية قد يتغير مستقبلا شأن الكثير من المهن الأخرى حيث شهد المعرض العالمى للهواتف المحمولة الذى يعقد بمدينة برشلونة الإسبانية عرض العديد من تطبيقات الجيل الخامس للمحمول ومن بينها نظام يتيح لعازفى الفرق الموسيقية بعدم التواجد فى مكان واحد أثناء الحفل.

كما يمكن الفرق الموسيقية و المطرب من التفاعل فى الغناء من أماكن مختلفة وبتناغم دقيق، وهو ما يساهم فى توفير النفقات فى الحفلات الغنائية الخارجية وتوفير الوقت و الجهد على الفرق الموسيقية وأيضا المطربين.