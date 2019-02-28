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ننشر مناطق فصل التيار الكهربائي بالإسماعيلية خلال شهر مارس لأعمال الصيانة

الخميس، 28 فبراير 2019 02:01 م
ننشر مناطق فصل التيار الكهربائي بالإسماعيلية خلال شهر مارس لأعمال الصيانة انقطاع الكهرباء- ارشيفية
الإسماعيلية : السيد فلاح – جمال حراجى
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أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد، رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن خلال مارس، في إطار خطة الصيانة الدورية التي ينفذها قطاع الشبكات.
 
وقال رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية إنه تقرر فصل التيار الكهربائى فى الفترة من 2/3/2019 حتى 31/3/2019 بالأماكن التالية بالتوالى :
 
يتم فصل التيار عن كهرباء عن شركة التمساح، وشارع الحرية، ومنطقة الإرسال، مساكن تابع هيئة قناة السويس، والمنطقة الصناعية، وخلف بنك ناصر، وبرج حامد زكى، وأبراج الشركة، بجوار محطة الشيخ زايد، ومنطقه نمرة 6، ومنطقة ميدان عباس، ومحطة صرف النجدة، كشك تابع هيئة قناة السويس، بجوار وأبور النور، ومنطقة شارع فاروق، ومنطقة الإرسال، ومحطة المياه العكرة.
 
كما سيتم فصل التيار الكهربائى بشارع الثلاثينى، وميدان إندونسيا، ومنطقة فايز سلامة بالعشيرينى، وشارع الدقهلية وفاطمة الزهراء والمنطقة المحيطة، وقهوة الهوارى والمنطقة المحيطة، وبرج طيبه بشارع هدى شعراوى، والمنطقة المحيطة بشارع رضا، وبرج الكهرباء، ومنطقه المخبز الآلى، التكوين المهنى، وشارع طنطا، وبرج شاهيناز بالبحرى، ومنطقة مساكن الإحلال بالشهداء، ومنطقه مدرسه الصنايع، وشارع دمنهور، وشارع الغابة، ومنطقة أرض المزاد، وبرج الأندلس بشارع شبين الكوم، ومنطقة دار المناسبات بميدان المطافى، وبيت الطلبة، وجعيات 37، والأبراج، والإعلام، والصرف الصحى، والخامسة، وقصر الثقافة الإسكان التعاوني الزهور الحرفي، والصرف الصحى.
 
 
 

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