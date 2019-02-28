video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر جداول وأرقام جلوس امتحانات الدور الأول لأبناء المصريين فى الخارج بالأزهر

الخميس، 28 فبراير 2019 03:30 م
ننشر جداول وأرقام جلوس امتحانات الدور الأول لأبناء المصريين فى الخارج بالأزهر أبناؤنا في الخارج
كتب لؤى على
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد امتحان الدور الأول لـ"أبناء المصريين فى الخارج" للعام الدراسى 2018/2019.

وتبدأ امتحانات كل من:  الصف الثاني من المرحلة الابتدائية، والذي سيبدأ في الفترة من 30/3/2019 إلى 2/4/2019،و الصف الثالث من المرحلة الابتدائية، والذي سيبدأ في الفترة من 30/3/2019 إلى 2/4/2019، الصفين (الرابع والخامس) من المرحلة الابتدائية واللذان سيبدأن فى الفترة من 30/3/2019 إلى 4/4/2019.

الشهادة الابتدائية فى الفترة من 30/3/2019 إلى 4/4/2019، الصف الأول الإعدادى فى الفترة من 30/3/2019 إلى 6/4/2019، الصف الثانى الإعدادى فى الفترة من 30/3/2019 إلى 6/4/2019.

الشهادة الإعدادية في الفترة من 30/3/2019 إلى 6/4/2019، الصف الأول الثانوي بقسميه (الأدبى) و(العلمى) فى الفترة من 30/3/2019 إلى 9/4/2019، الصف الثانى الثانوى بقسميه (الأدبى) و(العلمى) فى الفترة من 30/3/2019 إلى 9/4/2019، ولمعرفة رقم الجلوس يرجى الدخول من هنـا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطاع المعاهد الأزهرية: توزيع التابلت للصف الأول الثانوى من العام المقبل

أبناؤنا في الخارج

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة