ننشر جداول وأرقام جلوس امتحانات الدور الأول لأبناء المصريين فى الخارج بالأزهر

كتب لؤى على





أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد امتحان الدور الأول لـ"أبناء المصريين فى الخارج" للعام الدراسى 2018/2019.

وتبدأ امتحانات كل من: الصف الثاني من المرحلة الابتدائية، والذي سيبدأ في الفترة من 30/3/2019 إلى 2/4/2019،و الصف الثالث من المرحلة الابتدائية، والذي سيبدأ في الفترة من 30/3/2019 إلى 2/4/2019، الصفين (الرابع والخامس) من المرحلة الابتدائية واللذان سيبدأن فى الفترة من 30/3/2019 إلى 4/4/2019.

الشهادة الابتدائية فى الفترة من 30/3/2019 إلى 4/4/2019، الصف الأول الإعدادى فى الفترة من 30/3/2019 إلى 6/4/2019، الصف الثانى الإعدادى فى الفترة من 30/3/2019 إلى 6/4/2019.

الشهادة الإعدادية في الفترة من 30/3/2019 إلى 6/4/2019، الصف الأول الثانوي بقسميه (الأدبى) و(العلمى) فى الفترة من 30/3/2019 إلى 9/4/2019، الصف الثانى الثانوى بقسميه (الأدبى) و(العلمى) فى الفترة من 30/3/2019 إلى 9/4/2019، ولمعرفة رقم الجلوس يرجى الدخول من هنـا.