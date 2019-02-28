مهندس: حقل الشرارة النفطى الليبى مازال مغلقا

رويترز

قال مهندس حقل اليوم الخميس إن حقل الشرارة النفطى الليبى مازال مغلقا مع استمرار حالة الجمود بشأن أكبر حقل فى البلاد.

الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميا والواقع فى عمق صحراء الجنوب الليب مغلق منذ ديسمبر عندما فرض حراس حكوميون ورجال قبائل سيطرتهم عليه بسبب مطالب مالية.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأربعاء، إنه لا توجد عقبات فنية تحول دون إعادة التشغيل لكن الوضع الأمنى يظل مشكلة. وأضافت المؤسسة أنها حريصة على سلامة العاملين وتريد إخلاء الحقل من المسلحين المسؤولين عن إغلاقه.

كانت الحكومة الليبية فى طرابلس قالت يوم الثلاثاء إنها اتفقت مع مؤسسة النفط على خطوات لرفع حالة القوة القاهرة وخطة أمنية لإجلاء المدنيين الذين ساعدو فى السيطرة على الحقل.

لكن لا توجد أى بادرة على تنفيذ ذلك حتى الآن. ودعا الجيش الوطنى الليبى التى سيطرت على الشرارة هذا الشهر مؤسسة النفط إلى إعادة فتح الحقل.