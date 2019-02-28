video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مهرجان "حكاوى" الدولى لمسرح الطفل بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 28 فبراير 2019 03:14 م
مهرجان "حكاوى" الدولى لمسرح الطفل بمكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
يستضيف مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة "أفكا" للفنون والثقافة فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان "حكاوي" الدولي لمسرح الطفل، ويقدم المهرجان لجمهور الإسكندرية على مدار يومي 4و5 مارس 2019، عروضًا من هولندا ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا.
 
ويتيح المهرجان الفرصة لفئات متعددة للاستمتاع بالعروض المتميزة، حيث يقام كل من العرض الهولندي والأمريكي في الفترة الصباحية على مدار اليومين، وذلك بالتنسيق مع المدارس المختلفة؛ للوصول لأكبر عدد من الأطفال ابتداءً من سن سنتين، ويقدم في اليوم الأول عرض "الليلة الكبيرة" بدعوات خاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 
ويستضيف المهرجان، العرض البريطاني "ستورم" الموجه خصيصًا لجمهور الأطفال مصابي التوحد لأول مرة بالإسكندرية، وذلك يوم 5 مارس، حيث يتم تقديم عرضين متتاليين صباحًا، العرض من تقديم فرقة "بامبوزل" من المملكة المتحدة، وهي فرقة متخصصة في إنتاج العروض الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إهداء مكتبة المؤرخ يونان لبيب رزق إلى مكتبة الإسكندرية

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة