مهرجان "حكاوى" الدولى لمسرح الطفل بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

يستضيف مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة "أفكا" للفنون والثقافة فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان "حكاوي" الدولي لمسرح الطفل، ويقدم المهرجان لجمهور الإسكندرية على مدار يومي 4و5 مارس 2019، عروضًا من هولندا ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا.

ويتيح المهرجان الفرصة لفئات متعددة للاستمتاع بالعروض المتميزة، حيث يقام كل من العرض الهولندي والأمريكي في الفترة الصباحية على مدار اليومين، وذلك بالتنسيق مع المدارس المختلفة؛ للوصول لأكبر عدد من الأطفال ابتداءً من سن سنتين، ويقدم في اليوم الأول عرض "الليلة الكبيرة" بدعوات خاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويستضيف المهرجان، العرض البريطاني "ستورم" الموجه خصيصًا لجمهور الأطفال مصابي التوحد لأول مرة بالإسكندرية، وذلك يوم 5 مارس، حيث يتم تقديم عرضين متتاليين صباحًا، العرض من تقديم فرقة "بامبوزل" من المملكة المتحدة، وهي فرقة متخصصة في إنتاج العروض الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.