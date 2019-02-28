منقذ مصابى حادث قطار محطة مصر: تكريم المحافظ لى تاج فوق رأسى

المنوفية _محمد فتحى

قال المواطن وليد مرضى الفقى المقيم بقرية الحامول مركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب تكريم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية له، نظراً لما قام به من دور بطولى فى إنقاذ مصابى حادث قطار محطة مصر والذى وقع صباح أمس، دا واجب علي، كان من الممكن أن أكون مكان المصابين، وكان هيبقى فيه ناس أحسن منى بكتير فى التضحية لإنقاذ المصابين.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكريم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية لى تاج فوق رأسي ولن أنساه أبدا نهائيا مهما مر الزمان بى .

كان اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية قد كرم المواطن وليد مرضى الفقى المقيم بقرية الحامول مركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب تكريم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية له، نظراً لما قام به من دور بطولى فى إنقاذ مصابى حادث قطار محطة مصر والذى وقع صباح أمس، وقدم له شهادة تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية للبطل، مؤكداً أن ما قام به ليس بغريب على شعب المنوفية فمحافظة المنوفية سباقة ورائدة دائماً فى احتواء الأزمات بمعدن شعبها الأصيل الذى يظهر وقت الشدة.

كما تقدم محافظ المنوفية بخالص تعازيه لأسر المتوفيين داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على أننا جميعاً أبناء وطن واحد نعمل من أجل رفعته وتقدمه .

جدير بالذكر أن المواطن وليد مرضى يبلغ من العمر 38 عاما ويعمل بائعاً فى أحد الأكشاك التابعة للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم على أحد أرصفة قطارات محطة مصر والذى تصادف وجوده بالعمل أثناء وقوع الحادث وعلى الفور هرع لإنقاذ المصابين.

