منظمة العمل الدولية: الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذج ناجح فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

قال إريك أوشلان، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر– معا لمواجهة التحدى فى دمياط"، يهدف إلى البناء على مخزون الخبرة والنجاح لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، الممول من الحكومة الكندية لتوفير فرص العمل اللائق للشباب في محافظة دمياط، مع التركيز على توفير العمل عن طريق دعم ريادة الأعمال.

وأشار فى كلمته اليوم، فى حضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال توقيع اتفاقية بين منظمة العمل الدولية وشركة مصرية ، بشأن مد مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، بمنحة بقيمة 18مليون جنيه مقدمة من الشركة .

وأشار إلى تعزيز قدرات الشركاء المحليين لتحسين الخدمات من أجل دعم الشباب المتعطل عن العمل، كما سيتناول المشروع نواحى متعددة بما في ذلك: السلامة والصحة المهنية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعى.

وأضاف: "ترى منظمة العمل الدولية أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي نموذج ناجح من حيث استدامة المساهمات الإنمائية التى خططت لها منظمة العمل الدولية ونفذتها في البداية بخبراتها التقنية والدولية".