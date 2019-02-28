video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

منظمة العمل الدولية: الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذج ناجح فى مصر

الخميس، 28 فبراير 2019 02:41 م
منظمة العمل الدولية: الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذج ناجح فى مصر حفل توقيع بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي - إريك شولان
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال إريك أوشلان، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر– معا لمواجهة التحدى فى دمياط"، يهدف إلى البناء على مخزون الخبرة والنجاح لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، الممول من الحكومة الكندية لتوفير فرص العمل اللائق للشباب في محافظة دمياط، مع التركيز على توفير العمل عن طريق دعم ريادة الأعمال.

وأشار فى كلمته اليوم، فى حضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال توقيع اتفاقية بين منظمة العمل الدولية وشركة مصرية ، بشأن مد مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، بمنحة بقيمة 18مليون جنيه مقدمة من الشركة .

وأشار إلى تعزيز قدرات الشركاء المحليين لتحسين الخدمات من أجل دعم الشباب المتعطل عن العمل، كما سيتناول المشروع نواحى متعددة بما في ذلك: السلامة والصحة المهنية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعى.

وأضاف: "ترى منظمة العمل الدولية أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي نموذج ناجح من حيث استدامة المساهمات الإنمائية التى خططت لها منظمة العمل الدولية ونفذتها في البداية بخبراتها التقنية والدولية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الاستثمار ومدير منظمة العمل الدولية يشهدان اتفاقية لدعم الشباب

منظمة العمل الدولية

سحر نصر

اريك اوشلان

دمياط




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة