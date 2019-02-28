مكافحة الإرهاب ضمن أولويات الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية

كتب محمود عبد الراضي

تعقد في تونس يوم 3 مارس المقبل، الدورة السادسة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب، تحت رعاية الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، اتحاد المغرب العربي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وسيتم افتتاح الدورة بكلمة هشام الفوراتي، وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، كما سيتحدث في الجلسة صاحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.

وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين.

ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة أيضا مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بالاضافة إلى مشروع خطة مرحلية خامسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية "الدفاع المدني".

وستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2018، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2018، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.

ومن المقرر أن يسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري يبدأ أعماله غداً الجمعة، يشارك فيه ممثلو الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيدا لعرضها على الدورة.

وسينعقد إثر الدورة يوم الاثنين المقبل (4/3/2019م)، الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بحضور وزراء الداخلية والعدل في الدول العربية، إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيبحث الاجتماع تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، والاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك، ومن المنتظر أن يتم التوقيع خلال الاجتماع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات العربية.