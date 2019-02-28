مكافأة 500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا

المنيا - فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانونى، وأمين عام الجامعة، على صرف مكافأة 500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، نظراً لمجهوداتهم الكبيرة والأداء الناجح فى العملية التعليمية والامتحانات وسرعة إعلان النتائج على الطلاب فى زمن قياسى بجميع الكليات خلال الفصل الدراسى الأول.

وفى ضوء توجهات الدولة بفتح كليات جديدة فى التخصصات التى يحتاجها سوق العمل، وإنشاء البرامج المتميزة فى التخصصات العلمية غير المتكررة ولا تلبى احتياجات المجتمع، وجه رئيس الجامعة إلى التوسع فى افتتاح البرامج المتميزة على مستوى الأقسام والكليات التى تلاءم التطورات الحديثة شريطة توافر المقومات البشرية والمادية بالكليات لإنشاء البرنامج، مع توفير الدعايا والترويج اللازم لها محليا وعربياً لجذب الوافدين؛ استعداداً للمشاركة فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى الذى يقام فى أبريل المقبل من خلال عرض وتسويق البرامج الخاصة والعامة للجامعات بالمعرض المصاحب للمنتدى.

وقرر المجلس الموافقة على مقترح قطاع الدراسات العليا والبحوث بشأن عدم التجديد للمهام العلمية لأعضاء هيئة التدريس إلا بعد تقديم ما يفيد قيامهم بنشر بحث علمى باسم الجامعة بمجلات ذات معامل تأثير، بالإضافة إلى تطبيق شرط التشكيل للجان المناقشة لدرجتى الماجستير والدكتوراه بجميع الكليات ما عدا كليتى الآداب ودار العلوم مرحلياً إلا بعد نشر الباحث لبحثين بمجلة علمية دولية، لما له من دور يصب فى مصلحة الطالب ورفع تصنيف الجامعة عالمياً، إلى جانب إنشاء مشروع مكتب للنشر الدولى بالجامعة ليقدم الدعم للباحثين ويساهم فى مساعدة الباحثين فى إختيار المجلة المناسبة لنشر بحثهم العلمى.

واستعرض المجلس استقرار الإدارات والخدمات الطلابية بالجامعة لمنظومة الدفع الإلكترونى وأعمال التسوية المالية لها، وذلك بعد وقف التعامل النقدى نهائياً بالجامعة مما يعد نقلة نوعية كبيرة فى مكافحة الفساد المالى.