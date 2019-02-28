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الخميس، 28 فبراير 2019 12:56 م
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مقتل وإصابة 7 أشخاص فى هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية جنوبى الصومال

الخميس، 28 فبراير 2019 11:57 ص
مقتل وإصابة 7 أشخاص فى هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية جنوبى الصومال حركة الشباب ـ صورة أرشيفية
مقديشيو(أ ش أ)
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قُتل مسلح وأصيب 6 آخرون من بينهم مجندون ومسلحون؛ إثر وقوع تبادل لإطلاق النار بين مسلحى حركة الشباب الصومالية المتطرفة وجنود بقاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الأفريقى ببلدة "قوريولى" بمحافظة "شابيلى السفلى" جنوبى الصومال.

وأكد مصدر بالجيش الصومالى -فى تصريحات لإذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الخميس، أن 3 جنود من القوات الحكومية الصومالية أصيبوا إثر هجوم شنه مسلحو حركة "الشباب" مساء أمس الأربعاء، بينما لقى مسلح حتفه وأصيب 3 آخرون.

يذكر أن حركة "الشباب" شنت هجومًا على ذات البلدة فى وقت سابق من الشهر الجاري، ما أسفر عن إصابة مفتش الشرطة بالمنطقة وعدد من المسئولين رفيعى المستوى.

 


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