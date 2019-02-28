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مشروع قرار أمريكى لمجلس الأمن يدعو لإجراء انتخابات رئاسية فى فنزويلا

الخميس، 28 فبراير 2019 08:00 ص
مشروع قرار أمريكى لمجلس الأمن يدعو لإجراء انتخابات رئاسية فى فنزويلا مجلس الأمن
أ ش أ
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تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة وعادلة فى فنزويلا.

وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن مشروع القرار، الذى من المتوقع أن يتم تصويت مجلس الأمن عليه غدا - يتضمن أيضا التعبير عن القلق العميق إزاء المحاولات التى تقوم بها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين فى فنزويلا.

وينص مشروع القرار، الذى من المتوقع أن تعترض عليه روسيا، على أن الانتخابات الرئاسية التى جرت فى فنزويلا فى العشرين من شهر مايو الماضى وأسفرت عن فوز مادورو بفترة رئاسية جديدة "غير حرة وغير عادلة".

ويطالب مشروع القرار كذلك بضرورة استعادة الديمقراطية فى فنزويلا بشكل سلمى وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها دون أية عوائق.


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