مسؤول بـ"اريكسون": 13 شبكة عالمية مجهزة بـ5G والسرعات تصل لـ100 جيجا

برشلونة هبة السيد

قال عمار جمال عمار مدير الحملات التسويقية لقطاع الشبكات بإريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، أن مشاركة الشركة فى المعرض العالمى للهواتف المحمولة و الذى عقد فى مدينة برشلونة خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجارى كانت خاصة بتقنية الجيل الخامس للمحمول وتأثيره على المشتركين والصناعات و الشركات وتم عرض تقنيات خلال الحدث بجناح الشركة بشأن هذا الأمر.

وكشف عمار فى مقابلة خاصة مع اليوم السابع، عن تطبيق الجيل الخامس للموبايل فى العديد من الدول، مشيرا أن 13 شبكة عالمية أصبحت مجهزة بالجيل الخامس للمحمول 5G، منها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واستراليا كما أن شركة اتصالات مجهزة بالخدمة فى الإمارات و السعودية.

وتحدث عن مزايا الجيل الخامس للمحمول مشيرا إلى أنه يعطى سرعات خارقة فى نقل البيانات غبص تجارب وصلت إلى 25 ميجا/ث وأخرى وصلت إلى 100 ميجابت/ث، مشيرا إلى أنها يتحدث ثورة فى مجال انترنت الأشياء وتواصل الآلات مع بعضها البعض خاصة تلك المتعلقة بالسيارة ذاتية القيادة إذ أنه لا يمكنها الاصطدام بأخرى مزودة بالجيل الخامسمقارنة بنظيرتها المزودة بالجيل الرابع كمثال بسبب السرعة الفائدة لنقل البيانات فى خمس من الثانية.

وقال إن الجيل الخامس للمحمول سيساهم فى نمو تقنيات الواقع الافتراضى والمعزز ويدعم المنازل الذكية والذكاء الاصطناعى والآلات الكثيفة.

وأشار إلى عرض إريكسون العديد من التقنيات الخاصة بالجيل الخامس من تقنيات رياضية وفنية آخرى وتطبيقات و تقنيات الواقع المعزز والافتراضى، موضحا أن تلك التطبيقات لا تعمل فقط عبر الجيل الرابع ولكنها تحتاج إلى سرعات عالية من الجيل الخامس.

وأشار إلى استراتيجية انترنت الأشياء لإريكسون وتم تقسيمها على الجيل الرابع للمحمول و الخامس فالأول يخدم التطبيقات التى لا تحتاج لسرعات كبيرة مثل عددات المياه والكهرباء أما الثانى قد يتعلق أكثر بالسيارات ذاتية القيادة من سرعة اتخاذ القرار فى التطبيقات جراء السرعات العالية.

وفيما يتعلق بظهور فرقة غنائية عبر شاشتين بمكانين مختلفين بصالات العرض فى المعرض أوضح أنهم يتواصلون فى أجهزتهم عبر الجيل الخامس للمحمول، فضلا عن إطلاق نظام للتلفزيون للتفاعلى بالأحداث الرياضية والتى تجعل المشاهد داخل الحدث دون الذهاب للمباراة.

و من المتوقع أن تصل الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس إلى 30 مليون اشتراك للنطاق العريض المتنقل المحسن فى الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يمثل 2 ٪ من إجمالى الاشتراكات بالاتصالات المحمولة.

وهذا ما سيجعل الجيل الخامس أسرع جيل فى مجال التقنية المحمولة الذى يتم إطلاقه على نطاق عالمى وذلك وفقاً لأحدث تقارير إريكسون للاتصالات المحمولة من إريكسون.

وتشمل المحركات الرئيسية لنشر تقنية الجيل الخامس زيادة سعة الشبكة وانخفاض التكلفة لكل جيجا بايت ومتطلبات حالة الاستخدام الجديدة ومن المتوقع أن تأتى غالبية اشتراكات الجيل الخامس فى الشرق الأوسط وأفريقيا من أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة مثل دول مجلس التعاون الخليجى السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وفيما يتعلق بأفريقيا، تشهد جنوب أفريقيا زخم كبير ملاحظ.

وكانت رافيه إبراهيم، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا قد أكدت فى وقت سابق: " يعتبر الاتصال عنصراً أساسياً فى تحول القطاعات، مما يدفع التكنولوجيات الخلوية للعب دور حيوى ليس فقط فى تطوير الاتصال ولكن أيضاً فى تحول الشركات والمجتمعات ومع إطلاق تقنية الجيل الخامس فى السوق، من المتوقع أن تكون التغطية والقدرات الاستيعابية للاشتراكات أكثر سرعة من الأجيال السابقة فى الوقت نفسه، يواصل إنترنت الأشياء الخلوية نموه بقوة، ومع تطور الشبكات وتطور المنظومات، يجب أن يصبح مزودو الخدمات أكثر مرونة لتحقيق أهدف النمو المربحة ".

وقعت شركة إريكسون و حلول STCS وهى شركة تابعة لشركة الاتصالات السعودية، STC اتفاقية شراكة خاصة بالمبيعات، تسمح لشركة STCS بإعادة بيع أجهزة إريكسون وبرامجها وخدمات ما بعد الضمان والتدريب عبر الشبكات، والخدمات الرقمية، والخدمات المدارة، ووحدات الأعمال التجارية، والتقنيات الجديدة للمستخدمين النهائيين بما فى ذلك الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية مثل VIVA Kuwait و VIVA Bahrain، وقد تم م الإعلان عن هذه الشراكة خلال المؤتمر العالمى للإتصالات المتنقلة 2019، كما وقعت شركة الاتصالات السعودية STC مذكرة تفاهم مع إريكسون للتعاون فى إطلاق حالات استخدام تقنية الجيل الخامس، إضافة إلى التعاون أيضا مع شبكة اتصالات الإماراتية فى مجال الجيل الخامس للمحمول.