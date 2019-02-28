مركز البحث والانقاذ للقوات المسلحة ينقذ فرد فليبينى من الغرق بالبحر الأحمر

كتب زكى القاضى

تمكنت عناصر تابعة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة من إنقاذ فرد فليبينى الجنسية من الغرق بالبحر الأحمر جنوب جزيرة شاكر، وذلك بعد تلقي إشارة إستغاثة من سفينة تجارية ، وفور تلقى البلاغ قام المركز بدفع طائرة طراز هل شينوك من مطار الغردقة بالإضافة إلى دفع لنش لإنقاذ الشخص المفقود وتقديم المساعدات الطبية والإدارية له والإطمئنان على حالته الصحية.

وأعرب طاقم السفينة التجارية عن إمتنانهم لسرعة إستجابة القوات المسلحة لإستغاثتهم وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم.