video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مركز البحث والانقاذ للقوات المسلحة ينقذ فرد فليبينى من الغرق بالبحر الأحمر

الخميس، 28 فبراير 2019 03:01 م
مركز البحث والانقاذ للقوات المسلحة ينقذ فرد فليبينى من الغرق بالبحر الأحمر عملية انقاذ - أرشيفية
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق
تمكنت عناصر تابعة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة من إنقاذ فرد فليبينى الجنسية من الغرق  بالبحر الأحمر جنوب جزيرة شاكر، وذلك بعد تلقي إشارة إستغاثة من سفينة تجارية ، وفور تلقى البلاغ  قام المركز بدفع طائرة طراز هل شينوك من مطار الغردقة بالإضافة إلى دفع لنش لإنقاذ الشخص المفقود وتقديم المساعدات الطبية والإدارية له والإطمئنان على حالته الصحية.
 
 
وأعرب طاقم السفينة التجارية عن إمتنانهم لسرعة إستجابة القوات المسلحة لإستغاثتهم وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة بمدارس الجيزة

إطلاق اسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة على مدرجات جامعة دمنهور

القوات المسلحة

الجيش المصرى

انقاذ فلبيني

البحث والإنقاذ




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة