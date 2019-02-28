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دعت 4 وزراء و8 محافظين لحضور جلسة استماع..

"محلية البرلمان" تخصص بريدا لتلقى مقترحات للتعامل مع الحيوانات الضالة

الخميس، 28 فبراير 2019 12:57 م
"محلية البرلمان" تخصص بريدا لتلقى مقترحات للتعامل مع الحيوانات الضالة لجنة الإدارة المحلية/ أحمد السجينى
كتب محمود حسين
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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، جلسة استطلاع ومواجهة بشأن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة والكلاب فى الشوارع والطرق، وذلك يوم الاثنين الموافق 4 من شهر مارس المقبل.

 

وتنعقد جلسة الاستطلاع والمواجهة بقاعة الشورى بحضور وزراء التنمية المحلية والصحة والبيئة والزراعة، و8 محافظين وهم محافظى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، القليوبية، الشرقية، البحيرة)، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والإسكان ودار الإفتاء.

 

ودعت اللجنة المواطنين والمهتمين من مختلف الجهات والمجتمع المدنى بإرسال مقترحات بشأن كيفية التعامل مع الحيوانات والكلاب الضالة على الإيميل التالى:Local.administration@parliament.gov.eg

 

 

 

 

 

 


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