محافظ كفرالشيخ: تحصين 532 ألف و 128 طفل ضد حملة شلل الأطفال بنسبة 100%

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تمكنت من تطعيم 532 ألف و 128 طفل بالطعم الفموى مابين نقطتين على الثلث الأخير من اللسان بمعرفة فرق ثابتة ومتحركة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الريفية، للاطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن إجمالى عدد الفرق الثابتة والمتحركة التى شاركت فى الحملة 1965 فريق، وتم تدريب الفرق التى تقوم بالعملية التطعيمية والفريق مكون من ممرضتين للتطعيم وكاتب، مضيفاً انه تم توفير الكولمانات المطلوبة لجميع الفرق وكذا أكياس التبريد لحفظ الطعوم، وتم استلام كميات الطعم المطلوبة من وزارة الصحة وتم توزيعها على جميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة حسب مستهدف كل إدارة، مؤكداً أن نسبة نجاح وصلت إلى 100% تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وعلى جانب أخر قرر محافظ كفرالشيخ، توزيع التمريض المكلف حديثاً 2018/2019 على أماكن إقامتهم، على ان يتم انتدابهم لمدة لا تزيد عن عام إلى بعض المستشفيات الجارى إفتتاحها مثل مستشفى بلطيم، مستشفى برج البرلس، مستشفى سيدى غازي، مستشفى قلين، وبعد الانتهاء هذه المدة يعاد توزيعهم إلى أقرب مكان لإقامتهم طبقاً لتقييم الإداء، وذلك بالاتفاق مع أعضاء مجلس النواب، ووكيل وزارة الصحة.