محافظ دمياط تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى التخصصى

دمياط عبده عبد البارى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صباح اليوم الخميس وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى دمياط التخصصى بتكلفة قدرها 6.350 مليون جنيه حيث تم تجهيز الوحدة بجهاز أشعة مقطعية C.T " ١٦ مقطع" بقيمة 5.5 مليون جنيه كما بلغت تكلفة الأعمال المدنية لتجهيز المكان المخصص بقيمة قدرها 850 ألف جنيه، ويعد هذا الجهاز مطلب ضرورى خاصة لجراحات المخ والأعصاب لإعداد الفحص الجيد للمرضى والتعامل السريع مع جميع الحالات.

كما افتتحت قسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى بتكلفة قدرها ٣ مليون جنيه والذى يضم 7 أسرة مجهزة ومزودة بأجهزة تنفس صناعي ومونيتور ومضخات تحاليل وسباب فضلا عن جهاز الصدمات لإنعاش القلب وقياس السكر.

وأكدت محافظ دمياط على الأطباء و طاقم التمريض بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والتيسير عليهم موضحة أن المحافظة ووزارة الصحة لا تألوا جهدا فى توفير الدعم اللازم للمستشفيات بدمياط ، كما أضافت ان مستشفى دمياط التخصصى تعد مستشفى عام ونموذجى تقدم الخدمات الطبية لسكان المحافظة بالكامل

وأشاد وكيل وزارة الصحة بدمياط بجهود الدكتورة منال عوض فى توفير التمويل اللازم لدعم المستشفى وكذلك توفير الأطباء بالتخصصات الطبية النادرة بالمحافظة.

وتفقدت المحافظ قسم العناية المركزة الجديد قبل افتتاحه والذى يضم 13 سريرا مجهز حيث أكدت سيادتها على توفير الكوادر البشرية لبدء تشغيل القسم، كما تفقدت أيضا الأعمال النهائية لإنشاء قسم الحروق بالمستشفى و يضم 18 سريرا وعناية مركزة لحالات الحروق والتى تعد الأولى من نوعها داخل المحافظة.

رافقها خلال الزيارة اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، النائب ضياء الدين داوود، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد البلتاجى مدير مستشفى دمياط التخصصى ونائبه الدكتور اسماعيل الحفناوى.