video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى التخصصى

الخميس، 28 فبراير 2019 03:28 م
محافظ دمياط تفتتح وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى التخصصى المستشفى التخصصي
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صباح اليوم الخميس وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى دمياط التخصصى بتكلفة قدرها 6.350 مليون جنيه حيث تم تجهيز الوحدة بجهاز أشعة مقطعية C.T " ١٦ مقطع" بقيمة 5.5 مليون جنيه كما بلغت تكلفة الأعمال المدنية لتجهيز المكان المخصص بقيمة قدرها 850 ألف جنيه، ويعد هذا الجهاز مطلب ضرورى خاصة لجراحات المخ والأعصاب لإعداد الفحص الجيد للمرضى والتعامل السريع مع جميع الحالات.

كما افتتحت قسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى بتكلفة قدرها ٣ مليون جنيه والذى يضم 7 أسرة مجهزة ومزودة بأجهزة تنفس صناعي ومونيتور ومضخات تحاليل وسباب فضلا عن جهاز الصدمات لإنعاش القلب وقياس السكر.

وأكدت محافظ دمياط على الأطباء و طاقم التمريض بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والتيسير عليهم موضحة أن المحافظة ووزارة الصحة لا تألوا جهدا فى توفير الدعم اللازم للمستشفيات بدمياط ، كما أضافت ان مستشفى دمياط التخصصى تعد مستشفى عام ونموذجى تقدم الخدمات الطبية لسكان المحافظة بالكامل

وأشاد وكيل وزارة الصحة بدمياط بجهود الدكتورة منال عوض فى توفير التمويل اللازم لدعم المستشفى وكذلك توفير الأطباء بالتخصصات الطبية النادرة بالمحافظة.

وتفقدت المحافظ قسم العناية المركزة الجديد قبل افتتاحه والذى يضم 13 سريرا مجهز حيث أكدت سيادتها على توفير الكوادر البشرية لبدء تشغيل القسم، كما تفقدت أيضا الأعمال النهائية لإنشاء قسم الحروق بالمستشفى و يضم 18 سريرا وعناية مركزة لحالات الحروق والتى تعد الأولى من نوعها داخل المحافظة.

رافقها خلال الزيارة اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، النائب ضياء الدين داوود، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد البلتاجى مدير مستشفى دمياط التخصصى ونائبه الدكتور اسماعيل الحفناوى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى بمدينة دمياط للأثاث

محافظه دمياط

مستشفى التخصصى

منال عوض

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة