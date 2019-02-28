محافظ بنى سويف يوجه بمتابعة ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة

بنى سويف - هانى فتحى

شدد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على ضرورة التواجد والمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين والانضباط فى كافة قطاعات الجهاز التنفيذى وبخاصة التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى من مرافق وخدمات حيوية وجماهيرية.

كما وجه المحافظ بضرورة متابعة ما تم انجازه من أعمال خلال الفترة الماضية فى قطاع الخدمات ،مع ضرورة متابعة ملف ازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة واستمرار حملات الإزالة مع التركيز على التعديات على الطرق العامة والرئيسية وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات ذات الولاية.

وكلف المحافظ مسؤولى الرى بإزالة كافة التعديات على الأراضى التابعة للرى والمعوقات التى تحول دون وصول المياه لنهايات الترع،ومراجعة الموقف الفنى للمغذيات من حيث أعمال الصيانة والإصلاح ومواجهة أية أعطال بها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد اليوم بالديوان العام، بحضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد،والمحاسب محمود مغربى مدير مكتب المحافظ، والمحاسبة عزة على خالد مدير عام التخطيط والمتابعة والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفنى بديوان عام المحافظة، ولمياء العربى مدير المجالس واللجان ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.

كما ناقش المحافظ الجهود التى تقوم بها وحدة المتابعة والتفتيش التى تم تشكيلها لتقييم وتقويم مستوى الخدمات ، خاصة فيما يتعلق بلجان المرور على المخابز البلدية ومستوى جودة الرغيف ،حيث كلف المحافظ مسؤولى التموين بإعداد تقرير شامل عن الوضع الحالى متضمنا المعوقات ومقترحات الحلول لها،مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخابز المخالفة ،بالإضافة إلى استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التى تقوم الأجهزة الرقابية من المحافظة والتموين على الأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز وغيرها.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تكثيف أعمال النظافة والمخلفات ورفع الإشغالات لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى للميادبن والشوارع الرئيسية ، ومنع تراكم القمامة وسرعة نقلها للأماكن المخصصة لها، موجها رؤساء المدن بتسوية مقالب القمامة لتحويلها إلى مدافن صحية ، على أن يتم البدء بمركز بنى سويف.