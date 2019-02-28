محافظ المنوفية يكرم بطل إنقاذ مصابى حادث قطار محطة مصر

المنوفية - محمود شاكر

كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، المواطن وليد مرضى الفقى المقيم بقرية الحامول مركز منوف، اليوم، نظراً لما قام به من دور بطولى فى إنقاذ مصابى حادث قطار محطة مصر، والذى وقع صباح أمس، جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة منوف، ووكيل وزارة الصحة .

حيث قدم محافظ المنوفية، شهادة تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية للبطل، مؤكداً على أن ما قام به ليس بغريب على شعب المنوفية، فمحافظة المنوفية سباقة ورائدة دائماً فى إحتواء الأزمات بمعدن شعبها الأصيل الذى يظهر وقت الشدة.

هذا وقد قدم محافظ المنوفية، خالص تعازيه لأسر المتوفيين، داعياً المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على "أننا جميعاً أبناء وطن واحد نعمل من أجل رفعته وتقدمه" .

هذا وقد أعرب المواطن، عن سعادته وشكره بهذا التكريم، ولقائه بمحافظ المنوفية .

جدير بالذكر، أن المواطن وليد مرضى يبلغ من العمر 38 عام، ويعمل بائعاً فى أحد الأكشاك التابعة للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم، على أحد أرصفة قطارات محطة مصر، والذى تصادف وجوده بالعمل أثناء وقوع الحادث وعلى الفور هرع لإنقاذ المصابين.