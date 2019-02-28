محافظ الفيوم يشهد خطة الإخلاء والتعامل مع الأزمات الطارئة بمدرسة الثانوية بنات

الفيوم – رباب الجالي

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، خطة الإخلاء والتعامل مع الأزمات الطارئة التى تم تنفيذها بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات، بمشاركة الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وإدارة الدفاع المدنى ومرفق الإسعاف ومديرية التربية والتعليم بالفيوم.

شهد فعاليات خطة الإخلاء، محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد خضر مدير الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، والعميد جابر بهاء الدين مدير إدارة الحماية المدنية، وممثلين عن الهلال الأحمر ومرفق الإسعاف بالفيوم.

بدأت خطة الإخلاء، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة، وشهداء حادث قطار محطة مصر، وتضمنت الخطة كيفية التعامل مع الحرائق، وكيفية التعامل فى حالة وجود جسم غريب، حيث قامت الطالبات بالمشاركة فى تنفيذ خطة الإخلاء، وقام ضباط إدارة الدفاع المدنى بإطفاء الحريق، فيما قام خبراء المرفقعات باستعمال الروبوت فى التعامل مع الجسم الغريب، وقامت سيارات الإسعاف بالتعامل مع المصابين، واختتمت الفعاليات بقيام الطالبات بإنشاد النشيد الوطنى.

ومن جهته أشار محافظ الفيوم، إلى أهمية هذه الخطط والتدريبات فى رفع كفاءة الأفراد التابعين للجهات ذات الصلة المباشرة بالكارثة، للتحرك السريع لاحتواء الحادث بداية من نقطة الانطلاق حتى الانتهاء من المهمة بالشكل الذى يضمن سلامة المؤسسة والعاملين فيها، مؤكداً على أهمية التنفيذ المتكامل لخطة الإخلاء، والتوعية الجيدة للمواطنين لتلافى المخاطر فى حالة حدوث أزمات أو كوارث، مع التزام العاملين فى مختلف الجهات بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأشاد المحافظ، بجهود القائمين على تنفيذ خطة الإخلاء بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات والمشاركين فيها، وقام بتسليمهم شهادات التقدير.