محافظ البحيرة يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة

كتب الأمير نصرى

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على هيبة الدولة وردع أى مخالف وإزالة أى مخالفة فى المهد.

وبناء على ذلك شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز حوش عيسى وأبوحمص بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وإدارة حماية الأراضى وبتأمين بقوة من الشرطة بعمل حملات مكبرة وأسفرت عن إزالة عدد 1 حالة تعد بالبناء بدون ترخيص على مساحة 34 مترا بشارع محمود أبو شلوع بمدينة حوش عيسى.

كما تم إزالة عدد (1) حالة تعد على أرض زراعية إزالة كلية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض على مساحة 56 م وذلك بنطاق مركز ومدينة أبو حمص.

شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وعلى جانب آخر، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بدر بمتابعة أعمال النظافة وتم رفع ما يقرب من 17 طن قمامة ومخلفات صلبة بقرية عمر مكرم، بناء على تعليمات محافظ البحيرة.

وفى إطار تفعيل مبادرة صوتك مسموع نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار حملة نظافة موسعة وتم رفع 60 طن قمامة بمسطاح ترعة المحمودية وداخل الكتلة السكنية بمنطقة البيضا البلد من خلال استخدام معدات الحملة الميكانيكية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، اليوم الخميس، بعمل حملة لإزالة كافة الإشغالات أسفرت عن رفع 70 أشغال من الشوارع وتنوعت الإشغالات ما بين "كراسى مقاهى ، تند قماش ، بلاستيك ، لوحات إعلانية ، وموازين وخزانات.

وفى ذات السياق قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع المختص والمشرف العام على الإشغالات والإزالات وتم رفع (837) إشغال مخالف شملت المناطق (النفق أحمد محرم - شبرا أمام مخزن الزيت- المعهد الدينى -أبو الريش- نافوره افلاقه).

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين رؤساء المدن والجهات المعنية للقضاء على كافة الإشغالات والارتقاء بمنظومة النظافة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظا على المظهر الحضارى لمدن محافظة البحيرة.