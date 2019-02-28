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الخميس، 28 فبراير 2019 06:04 م
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مؤسس جت ايروايز يوافق على التنحى عن رئاسة مجلس الإدارة

الخميس، 28 فبراير 2019 04:30 م
مؤسس جت ايروايز يوافق على التنحى عن رئاسة مجلس الإدارة جت إيرويز
رويترز
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قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الخميس إن ناريش جويال مؤسسة جت ايروايز وافق على التنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الهندية، مع اقتراب الناقلة التى تعانى من أزمة سيولة من إبرام اتفاق إنقاذ.

غير أن شركة الاتحاد للطيران، التى تملك حصة 24% فى جت ايروايز، تظل حذرة بشأن تقديم تمويل مؤقت يقارب 7 مليارات روبية (99 مليون دولار) إلى جت ايروايز، بحسب المصدر. ولم ترد الشركة الهندية على طلب للتعقيب حتى الآن.

وتخلفت ايروايز، المثقلة بديون قدرها مليار دولار، عن سداد قروض ولم تصرف مستحقات الطيارين وشركات التأجير والموردين منذ شهور. وأوقفت شركات التأجير أكثر من 12 طائرة عن العمل لتظل رابضة على الأرض في انتظار سداد مستحقاتها.

 

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