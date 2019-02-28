مأساة هنية: "والدتى هربت من عنف والدى وتركتنى لزوجته الجديدة تتاجر فى جسدى"

كتبت أسماء شلبى

وقفت "هنية.ع.أ" صاحبة الـ24 عاما، تطلب الطلاق من محكمة الأسرة بزنانيرى، من زوجها الخامس، وادعت إجبارها على الزواج منه وعقد قرانها دون علمها، وأكدت: "والدتى لاذت بالهروب من جحيم العنف مع والدى وتزوجت من آخر وتركتنى برفقة زوجته الجديدة بعمر 16 لأذوق الذل على يدها".

واستكملت الزوجة أثناء جلسات التسوية فى دعوى الطلاق: "عشت خادمة لها وتركت التعليم ومكثت فى المنزل وعندما تقدم لى عريس رغم سنى الصغير وافقت للهروب من قبضتها ولكنى عدت بعد سنة و3 شهور مرة أخرى بعد أن طلقنى زوجى بسبب عدم فهمى الحياة الزوجية بحكم سنى الصغير".

وتابعت هنية: دمرت حياتى الزوجية وكررت مأساة ووالدتى وتزوجت من زوج آخر جلبته لى زوجة والدى لأتعرض على يديه للضرب والإهانة ومكثت معه 6 شهور ممنوعة من الخروج والكلام فلجأت للطلاق.

وتابعت: "عدت لمنزل أهلى بعد أن طلقنى ومن وقتها ووالدى وزوجته يعاقباننى على فشل زيجاتى ويبيعاننى من زوج لآخر ويتاجران بجسدى لأذهب فى آخر زيجة دون إرادتى لزوج مدمن عايرنى بطلاقى وداوم على التعدى على بالضرب حتى ساءت حالتى النفسية وطلبت الطلاق".