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مأساة أسرة تعيش فى بيت من " الطين " مهدد بالانهيار يطالبون بترميم المنزل

الخميس، 28 فبراير 2019 05:04 ص
مأساة أسرة تعيش فى بيت من " الطين " مهدد بالانهيار يطالبون بترميم المنزل
الغربيه محمد طارق
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مأساة حقيقيه تعيشها أسرة بقرية حانون التابعه لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، فى منزل ايل للسقوط لا يستطيع حمايتهم من البرد القارس ولا الأمطار الشديدة، البرد يأكل أجسادهم فى الشتاء، والشمس والحشرات تهجم عليهم فى الصيف

مأساة اسرة تعيش في منزل من الطين (1)

التقى " اليوم السابع " بالمواطن محمد محمد أبو الفتوح غانم 37 سنه عامل بناء لديه 3 أبناء " أحمد، خلود، يوسف " جميعهم فى مراحل دراسية مختلفة، قائلا : نعيش فى فصل الشتاء وموسم الأمطار التى تملأ المنزل بصورة معتاده بسبب انهيار السقف وجدران المنزل، وهو عباره عن طابق واحد مبنى من الطوب والطين وسقف من الاخشاب تاكله الأمطار

 

وأضاف أعيش أنا واسرتى فى هذا المنزل الايل للسقوط فى أى وقت، بالاضافة إلى انتشار الحشرات والفئران والزواحف والثعابين والتى تشكل خطر كبير على حياة أبنائى لأن المنزل بجوار الأراضى الزراعية

مأساة اسرة تعيش في منزل من الطين (2)

وأشار لم اقدر على تحمل تكاليف بناء سقف من الاخشاب وترميم جدران المنزل، لأننى اعمل عامل بناء لا تتعدى اجرتى يوميا 40 جنيها لا تكفى لقوت يومنا، بالاضافة إلى تكاليف دراسة أبنائى الثلاثة، والتى يساعدنى عليها أهل الخير ولكن معظم الأوقات لا يتوفر مع أى شى لتلبية احتياجاتهم

 

 أوضح أن كثير من الجمعيات الاهلية والخيرية قاموا بالنزول إلى القرية ومعاينة المنزل على الطبيعه، ولكن لم ينقذنا أحد من هذه الكارثة التى تشكل خطورة على حياتنا، وحماية أبنائى من هذه الحياة الغير ادمية

مأساة اسرة تعيش في منزل من الطين (3)

وطالبت الاسرة المسئولين بمحافظة الغربية وعلى رأسهم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بالنظر بعين الرحمة إلى تلك الأطفال وترميم المنزل ومساعدتهم فى حياة ادمية حتى يستطيعوا تكملت دراستهم

مأساة اسرة تعيش في منزل من الطين (4)
 

 

مأساة اسرة تعيش في منزل من الطين (5)

 


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