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لليوم الثانى.. #خاف_انت_طلعت_لوحدك يتصدر الترند..ومغردون: حشرة قطر وتركيا

الخميس، 28 فبراير 2019 12:53 م
لليوم الثانى.. #خاف_انت_طلعت_لوحدك يتصدر الترند..ومغردون: حشرة قطر وتركيا جماعة الأخوان الإرهابية
كتب محمد تهامى زكى
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بعشرات الآلاف من التغريدات، تصدر هاشتاج #خاف_انت_طلعت_لوحدك، قائمة الترند فى مصر، الذى جاء ردا على الهاشتاجات المضللة التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، التى تسيء للدولة المصرية وتعمل على صناعة الفوضى وتضليل المواطنين.

قائمة الترتيب
قائمة الترتيب

 

المغردون لقنوا أحد مطلقى الهاشتاج المضلل، درسا فى الوطنية وحب البلد والخوف عليها، مصرين على إعلان دعمهم المستمر والمطلق للقيادة السياسية، للسير قدما فى استكمال الإنجازات التى بدأت فى الدولة.

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وتباينت تدوينات المغردين فى الهجوم على عناصر الجماعة، حيث قال بيشوى: " لا عزاء للإخوان ومصر ستظل باقية رغم أنف الحاقدين، رحم الله شهداء رمسيس"، مؤكدا أن إخوان البنا طاعون نجس من عمل الشيطان.. وسرطان على شكل إنسان ينخر داخل الأوطان، من تركيا وحماس وإيران وإسرائيل وأمريكا كمان.. وحزب الله وقطر إخوان وإرهاب خسيس وجبان.. ومن القاعدة وطالبان وبيت المقدس من الكيان.. إخوان البنا طاعون نجس من عمل الشيطان".

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اليوم السابع بلس

جماعة الاخوان

الاخوان الارهابية

خاف_انت_طلعت_لوحدك




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