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كوريا الجنوبية تأسف لعدم توصل ترامب وكيم لاتفاق

الخميس، 28 فبراير 2019 12:27 م
كوريا الجنوبية تأسف لعدم توصل ترامب وكيم لاتفاق ترامب وكيم
رويترز
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عبرت كوريا الجنوبية عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق خلال قمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الخميس لكنها قالت إن الجانبين أحرزا تقدما ملموسا.

وقال ترامب إنه عزف عن إبرام اتفاق نووى خلال قمته الثانية مع كيم في فيتنام لأن الزعيم الكورى الشمالي قدم مطالب غير مقبولة برفع العقوبات.

وذكر المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى فى بيان أن ترامب وكيم أحرزا "تقدما ملموسا أكبر مما تحقق فى أى وقت مضى" وأن رغبة ترامب فى مواصلة الحوار تزيد من احتمالات عقد اجتماع آخر.

 

 

 

 


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