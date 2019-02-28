video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كاميرات المراقبة تدفع عاطل للاعتداء على شاب فى بولاق الدكرور

الخميس، 28 فبراير 2019 04:09 م
كاميرات المراقبة تدفع عاطل للاعتداء على شاب فى بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

اعتدى عاطل على شاب بالضرب، وأصابه بجرح برأسه فى بولاق الدكرور.

وذكر المجنى عليه أن المتهم اعتدى عليه بسبب تركيبه كاميرات مراقبة، وخوفه من رصده خلال ترويجه المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من مستشفى بولاق الدكرور العام، يفيد وصول شاب مصابا بجرح قطعى بارأس، نتيجة الاعتداء عليه بالة حادة.

وذكر المجنى عليه أن عاطل مشهور عنه تجارة المخدرات وراء الإعتداء عليه، بسبب تركيب المصاب كاميرات مراقبة، حيث يخشى المتهم أن يتم تصويره خلال ترويج المواد المخدرة.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طالب يطعن أخر "بمفك" خلال مشاجرة إثر إصطدامه به بالبحيرة

مشاجرة

ترويج المخدرات

كاميرات مراقبة

امن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة