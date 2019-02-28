كاميرات المراقبة تدفع عاطل للاعتداء على شاب فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى عاطل على شاب بالضرب، وأصابه بجرح برأسه فى بولاق الدكرور.

وذكر المجنى عليه أن المتهم اعتدى عليه بسبب تركيبه كاميرات مراقبة، وخوفه من رصده خلال ترويجه المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من مستشفى بولاق الدكرور العام، يفيد وصول شاب مصابا بجرح قطعى بارأس، نتيجة الاعتداء عليه بالة حادة.

وذكر المجنى عليه أن عاطل مشهور عنه تجارة المخدرات وراء الإعتداء عليه، بسبب تركيب المصاب كاميرات مراقبة، حيث يخشى المتهم أن يتم تصويره خلال ترويج المواد المخدرة.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.