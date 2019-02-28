قوات سوريا الديمقراطية تحرر 24 من مقاتليها من يد داعش شرق البلاد

دمشق (أ ش أ)

حررت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 24 عنصرًا من مقاتليها الذين كانوا محتجزين لدى (داعش) فى بلدة الباغوز شرق البلاد، حيث يتواجد التنظيم قرب الحدود العراقية.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، أن قوات سوريا الديمقراطية تحاول إجلاء الآلاف من المدنيين فى الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من

تبقى من عناصر (داعش) ومعظمهم أجانب على الاستسلام.

يشار إلى أن القوات الكردية قد أجلت، فى وقت سابق، قرابة 2000 مدنى غالبيتهم من عوائل مسلحى تنظيم (داعش) من الجيب الأخير الخاضع للتنظيم فى قرية باغوز شرقى نهر الفرات فى سوريا، ونقلتهم إلى مخيمات النازحين بشمال البلاد.