قائد مراجعات الإخوان فى السجون يكشف كيف تروج الجماعة لأكاذيبها وشائعاتها

كتب أحمد عرفة

كشف عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، طريقة اعتماد الجماعة على الأكاذيب والشائعات وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن الجماعة تعتمد كثيرًا على الشائعات وخلط الصدق بالكذب، وأحيانًا تعمل على توجيه الأمور بشكل كبير فى الاتجاه الذى تريد حتى لو كان التفسير الطبيعى لها لا يؤدى لذلك.

وأضاف قائد مراجعات الإخوان فى السجون، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة حتى تعاطفها الذى تبديه أحيانًا واستنكارها لبعض الأزمات التى تحدث لا ينبع من شعور حقيقى بالتضامن مع المتضررين، ولا يمثل تعبيرًا عن موقف إنسانى بقدر ما هو يعد فرصة للانتقام وتصفية حسابات.

وبشأن الوسيلة التى يعتمد عليها الإخوان فى الترويج لأكاذيبهم، قال عماد على، إنهم يعتمدون على الإعلام بشكل أساسى من قنوات ووسائل تواصل اجتماعى، لافتًا إلى أن الموضوع تحول عندهم من عمل يستهدف الإصلاح كما كانوا يدعون قديمًا، إلى جهد كبير مبذول وموجه فقط لإبراز أى شىء سلبى بل وتحميل الأمور أحيانًا أكثر مما تحتمل.