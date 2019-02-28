قائد قوات سوريا الديمقراطية: سنعلن الانتصار على داعش بعد أسبوع

رويترز

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوبانى فى تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامى للقوات اليوم الخميس إن قواته ستعلن "الانتصار الكامل" على تنظيم داعش الإرهابى بعد أسبوع.

وكان كوبانى يتحدث فى الفيديو لمجموعة من مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بعد تحريرهم من قبضة التنظيم المتشدد فى آخر جيوبه قرب الحدود العراقية. وقال "نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش".

ولم يتضح متى تم تصوير المقطع. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم تحرير 24 من مقاتليها كانوا محتجزين لدى داعش.