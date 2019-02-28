قائد فى قوات سوريا الديمقراطية: العثور على مقبرة جماعية بالباغوز

رويترز

قال عدنان عفرين القائد فى قوات سوريا الديمقراطية إنه تم العثور على مقبرة جماعية تحوى عشرات الجثث التى يعتقد أنها ليزيديين كانوا محتجزين لدى تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة استردتها قواته من التنظيم المتطرف فى الآونة الأخيرة.

وقال عفرين لرويترز إن المقبرة تقع فى منطقة استعيدت من داعش فى الباغوز، آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم بالقرب من الحدود العراقية. وأضاف أن أصحاب الجثث ذُبحوا وأن رؤوس معظمهم مقطوعة.

وأضاف أن القوات تحاول التحقق من أن عشرات الجثث التي عثر عليها فى مقبرة جماعية فى منطقة استعادت السيطرة عليها مؤخرا من تنظيم داعش هى ليزيديين أسرهم التنظيم. وذكر عدنان عفرين أن كثيرا من القتلى نساء. وعثر على المقبرة فى منطقة الباغوز قرب الحدود العراقية.