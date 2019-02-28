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فيديو وصور.. الحاجة نجية بعد بناء منزلها بقرار السيسى: "ربنا يحفظه ويعينه على أعدائه"

الخميس، 28 فبراير 2019 05:16 م
فيديو وصور.. الحاجة نجية بعد بناء منزلها بقرار السيسى: "ربنا يحفظه ويعينه على أعدائه" الحاجة نجية
المنيا - فريق المحافظات
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عامين أو أكثر مرت على بناء منزل الحاجة نجية خلف أحمد، المقيمة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد نشر "اليوم السابع" حالتها الإنسانية، فعادت الحاجة نجية من جديد وجددت طلبها بلقاء الرئيس، قائلة: "نفسى أشوفه وأشكره على عطفه علىّ، والسبب أنى شوفته فى المنام يزورنى فى منزلى الصغير ويشد على يدى".

وقالت الحاجة نجية، إنها بلغت من العمر 90 عاما ولم يبق فى عمرها الكثير حتى تعيشه، وليس لها أى طلبات من الدنيا سوى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: "ظللت على سجادة الصلاة 30 يوما متواصلة أصلى وأدعو لك أن يحفظك الله ويساعدك على قهر أعدائك".

 

 
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