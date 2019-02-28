video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو معلوماتى.. مراحل مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض بين طلاب المدارس

الخميس، 28 فبراير 2019 10:04 ص
فيديو معلوماتى.. مراحل مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض بين طلاب المدارس طلاب المدارس
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

تستهدف مبادرة الرئيس السيسى للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة إجراء الفحص على ما يقرب من 12 مليون طفل بالمرحلة الابتدائية، بهدف تأمين خلوهم من هذه الأمراض وتعديل السلوك الغذائى لهم لضمان صحة جيدة لهم .

ويستعرض "اليوم السابع" تفاصيل المراحل الثلاثة لفحص طلاب المدارس الابتدائية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا .

 

المرحلة الأولى ..بدأت فى 17 فبراير الجارى ومستمرة حتى 28 من ذات الشهر فى 10 محافظة، وتستهدف 5 ملايين طالب، وتضم 98 عيادة فى 8099 مدرسة.

محافظات المرحلة الأولى.. البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء وقنا والجيزة والفيوم 

 

المرحلة الثانية.. تبدأ من 1 : 20 مارس وتشمل 11 محافظة وتستهدفملايين طالب تضم 17 عيادة فى 9000 مدرسة 

محافظات المرحلة الثانية.. القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وشمال سيناء

 

المرحلة الثالثة.. تبدأ من 21 مارس حتى 10 أبريل 2019 فى 5 محافظات

محافظات المرحلة الثالثة.. الغربية والدقهلية والشرقية والمنيا والوادى الجديد 


إضافة تعليق

الصحة

السمنة

التقزم

الانيميا

طلاب المدارس




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة