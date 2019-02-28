فيديو معلوماتى.. مراحل مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض بين طلاب المدارس

كتب وليد عبد السلام

تستهدف مبادرة الرئيس السيسى للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة إجراء الفحص على ما يقرب من 12 مليون طفل بالمرحلة الابتدائية، بهدف تأمين خلوهم من هذه الأمراض وتعديل السلوك الغذائى لهم لضمان صحة جيدة لهم .

ويستعرض "اليوم السابع" تفاصيل المراحل الثلاثة لفحص طلاب المدارس الابتدائية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا .

المرحلة الأولى ..بدأت فى 17 فبراير الجارى ومستمرة حتى 28 من ذات الشهر فى 10 محافظة، وتستهدف 5 ملايين طالب، وتضم 98 عيادة فى 8099 مدرسة.

محافظات المرحلة الأولى.. البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء وقنا والجيزة والفيوم

المرحلة الثانية.. تبدأ من 1 : 20 مارس وتشمل 11 محافظة وتستهدف 3 ملايين طالب تضم 17 عيادة فى 9000 مدرسة

محافظات المرحلة الثانية.. القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وشمال سيناء

المرحلة الثالثة.. تبدأ من 21 مارس حتى 10 أبريل 2019 فى 5 محافظات

محافظات المرحلة الثالثة.. الغربية والدقهلية والشرقية والمنيا والوادى الجديد