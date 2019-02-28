فيديو.. "الوضع فى خطر يا قطر".. أغنية فلسطنية للسخرية من تدخل تميم فى قطاع غزة

كتب عامر مصطفى

أطلق مجموعة من الشباب الفلسطينيين أغنية ساخرة من الأمير تميم بن حمد والسياسة التى تنتهجها قطر فى قطاع غزة، ففى فيديو مدته دقيقتين وأكثر رد الفنان الفلسطينى على نسمان على إرسال الحكومة القطرية للأموال إلى غزة لصرف رواتب العاملين بالقطاع.

ووصف الفنان نسمان ماسأة الشعب الفلسطينى بعد الأوضاع التى وصل إليها القطاع، وسمى الأغنية "الوضع فى خطر يا قطر"، وهو الأمر الذى جعل السلطات فى غزة تعتقله عقب سخريته كذلك من السفير القطرى محمد العمادى، وتدخله فى الشئون الداخلية بالتعاون مع حركة حماس.

يذكر أن فلسطينييين متظاهرين رشقوا موكب السفير القطري محمد العمادي بالحجارة خلال زيارته لمخيم العودة شرقي غزة، مما اضطره إلى مغادرة المكان على وجه السرعة.