غدا.. انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن الدقى والعجوزة وأحياء شمال الجيزة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق (حي الوراق ـ حي شمال الجيزة ـ العجوزة_ حي الدقي) وضعف المياه عن (حى بولاق الدكرور) اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 1/3/2019 وحتى الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 2/3/2019 ، وذلك بناء على طلب الهيئة القومية للانفاق لتنفيذ أعمال تحويلات مرافق خطوط مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضه مع تنفيذ محطة مترو التوفيقية بشارع أحمد عرابى.

كما أرجأت الشركة قطع المياه عن مناطق غرب السكة بالحوامدية والذى كان مقررا صباح السبت المقبل.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.