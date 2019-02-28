غادة والى: بدء إجراء الأبحاث الاجتماعية لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر

كتب مدحت وهبة

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم بدء إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر لبدء صرف التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء.



وأضافت غادة والى، فى تصريحات صحفية، أنه يتم توفير أوجه الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، لافتة إلى أنه يتم تحديد قيمة التعويضات للمصابين بعد إجراء قومسيون طبي لهم.



كانت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعى، بمحافظة القاهرة ولجان الإغاثة المركزيه بالوزارة بضرورة الانتهاء من إجراء كافة الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر اليوم تمهيدا لصرف التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء أمس الأربعاء بقيمة 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلى و25 ألف جنيه للمصابين.











