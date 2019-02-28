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عون يبعث برقية إلى الرئيس السيسى معزيًا فى ضحايا حادث القطار

الخميس، 28 فبراير 2019 06:46 م
عون يبعث برقية إلى الرئيس السيسى معزيًا فى ضحايا حادث القطار الرئيس السيسى ونظيره اللبنانى
أ ش أ
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بعث الرئيس اللبنانى ميشال عون، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب فيها عن تضامنه مع مصر ومعزيًا فى ضحايا حادث القطار الذى وقع بالأمس فى (محطة مصر) بوسط القاهرة، متمنيًا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
وقال الرئيس عون، فى برقيته إلى الرئيس السيسى، : "إن لبنان الذى يشاطركم حزنكم على ضحايا الحادث الأليم، يؤكد تضامنه معكم في محنتكم ويرفع الدعاء أن يحفظ العلى القدير بلادكم وشعبكم بعيدًا عن أى مكروه. وإنى، باسمي الشخصى وباسم الشعب اللبنانى، أتقدم منكم، ومن خلالكم إلى حكومة بلادكم والشعب المصري الشقيق، بتعازي الحارة بالضحايا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم واسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".


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