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عشرات الجمعيات الأهلية تتردد على معهد ناصر لتقديم مساعدات لمصابى حادث القطار

الخميس، 28 فبراير 2019 11:27 ص
عشرات الجمعيات الأهلية تتردد على معهد ناصر لتقديم مساعدات لمصابى حادث القطار حادث قطار محطة مصر
كتب سيد الخلفاوى
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شهدت مستشفى معهد ناصر، زيارات عدد كبير من مسئولى الجمعيات الأهلية صباح اليوم الخميس، لتقديم المساعدات المختلفة لمصابى حادث قطار محطة مصر، الذى وقع أمس وراح ضحيته 20 حالة وفاه و43 إصابة.

 

وأكد مسئولى المستشفى أن المصابين ممنوع عنهم الزيارة، وفى الوقت نفسه هناك بعض الحالات لم يستدل على أهليتها، لذلك منعوا التواصل مع المصابين، أو تقديم مساعدات لهم، مؤكدين أن المستشفى بها كل الإمكانيات اللازمة لرعاية المرضى، بالإضافة إلى توافر كميات من الدم فى حالة الإحتياج لها، مشيرا إلى أن المستشفى تردد عليها الكثير للرغبة فى التبرع بالدم.

 

من جانبه، أكد أحد مسئولى الجمعيات الأهلية، الذى جاء لتقديم مساعدات لمصابى الحادث الأليم، أنه مر على عدد من المستشفيات لتقديم المساعدات واليوم جاء لمستشفى معهد ناصر ولكنه لم يتمكن من تقديم المساعدة، وأن مسئولى العلاقات العامة بالمستشفى نصحوه بالعودة مرة أخرى يوم السبت القادم حتى يكون قد تمكنوا من الوصول لأهالى الحالات المصابة ويتسلموا المساعدات.

 

وكان الدكتور هانى راشد مدير مستشفى معهد ناصر، أكد إن المعهد تلقى 12 حالة من مصابى حادث القطار، مشيراً إلى أن من بينهم 6 حالات بالغرف الداخلية، و6 آخرين حالات عالية الخطورة، دخلوا الرعاية المركزة.

 

وأضاف أن من بين المصابين الخطر طفلة 6 سنوات على جهاز تنفس صناعى بالرعاية المركزة للأطفال، ونسبة الحرق لها 60%، والخمسة الأخرين بينهم 4 على جهاز تنفس صناعى، موضحاً أن 95% من الإصابات حروق، باستثناء شخص أصيب بجلطة فى القلب نتيجة مشهد الحادث.

 

وأشار مدير مستشفى معهد ناصر، إلى أن نسبة الحروق لدى المصابين بإصابات خطيرة، من 80 إلى 90%، أما الحالات فى الغرف الداخلية نسبة الحروق من 20 إلى 30 %.


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