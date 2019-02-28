طقس غير مستقر على معظم أنحاء البحرين وأمطار على مناطق متفرقة

وكالات الأنباء

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس اليوم الخميس في البحرين سيكون غير مستقر مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.



الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا.



وحذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة العظمى 25م الصغرى 19 م.



أما الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 35 %.



شروق الشمس الساعة 06:02 صباحا والغروب في الساعة 05:38 مساءا.