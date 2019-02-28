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طقس غائم على معظم أنحاء السعودية وأمطار على أجزاء متفرقة من المملكة

الخميس، 28 فبراير 2019 06:19 ص
طقس غائم على معظم أنحاء السعودية وأمطار على أجزاء متفرقة من المملكة طقس
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس بسماءً غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة، فيما يطرأ انخفاضًا ملموسًا فى درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف .الحدود الشمالية , حائل ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

 

 


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