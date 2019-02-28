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طالب يطعن أخر "بمفك" خلال مشاجرة إثر إصطدامه به بالبحيرة

الخميس، 28 فبراير 2019 10:53 ص
طالب يطعن أخر "بمفك" خلال مشاجرة إثر إصطدامه به بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب طالب بجروح طعنية بالصدر، خلال مشاجرة مع طالب أخر على خلفية إصطدامه بدراجته الهوائية.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. 
 
وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور من المستشفى العام، بوصول "ز  ا ع" 14 سنة طالب، ومقيم إفلاقه دائرة المركز، مصاب بجرحان طعنيان شبه نافذان بالصدر، بسؤاله، إتهم "ع . س" 16 سنة، طالب ومقيم قرية قراقص دائرة المركز، بالتعدى عليه بالضرب بأداه حاده "مفك "، وإحداث إصابته المشار إليها لحدوث مشاده بينهما إثر إصطدامه بالمتهم بدراجته الهوائية.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب، وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابه العامة.
 
 

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