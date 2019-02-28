ضبط 57 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن بالجيزة حملاتها الأمنية لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن ضبط 46 متهما بحوزتهم 2195 جرام حشيش، و 100 جرام هيروين، و890 جراما من مخدر الاستروكس، و924 قرصا مخدرا.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية و34 طلقة غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطرتالنيابات المختصة للتحقيق.

وألقى رجال المباحث القبض على 8 أشخاص مشتبه بهم خلال حملة أمنية أستهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، كما تم ضبط 4 خيال وجمال، وتنفيذ 18 حكما قضائيا.