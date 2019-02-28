video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 5 أطنان سردين فاسد داخل مصنع غير مرخص فى المنوفية

الخميس، 28 فبراير 2019 09:50 ص
ضبط 5 أطنان سردين فاسد داخل مصنع غير مرخص فى المنوفية سردين فاسد - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور سيد عوض مدير المديرية من ضبط كمية كبيرة من السردين المملح الفاسد داخل مصنع يعمل بدون ترخيص، قبل ترويجه على المواطنين.

وأوضحت الدكورة ثناء عبد الوهاب مدير إدارة المجازر والتفتيش، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والسلع المختلفة بمركز تلا ضمت عددا من أطباء التفتيش وهم الدكتور هانى نبيل والدكتور محمد الشرقاوى والدكتور وليد المليجى.

وأشارت "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الحملة تمكنت من ضبط 5 أطنان سردين مملح فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمى بمصنع غير مرخص بمدينة تلا وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. إعدام 3 طـن مكرونة وطن سردين فاسد بالمنوفية

اخبار محافظه المنوفية

اخبار مصر

بيطرى المنوفية

تلا

حملة تفتيش

سردين فاسد

اخبار الحوادث




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة