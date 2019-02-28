ضبط 5 أطنان سردين فاسد داخل مصنع غير مرخص فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور سيد عوض مدير المديرية من ضبط كمية كبيرة من السردين المملح الفاسد داخل مصنع يعمل بدون ترخيص، قبل ترويجه على المواطنين.

وأوضحت الدكورة ثناء عبد الوهاب مدير إدارة المجازر والتفتيش، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والسلع المختلفة بمركز تلا ضمت عددا من أطباء التفتيش وهم الدكتور هانى نبيل والدكتور محمد الشرقاوى والدكتور وليد المليجى.

وأشارت "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الحملة تمكنت من ضبط 5 أطنان سردين مملح فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمى بمصنع غير مرخص بمدينة تلا وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.