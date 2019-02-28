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ضبط 4465 هاربا من أحكام وتحصيل 160 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 28 فبراير 2019 02:31 م
ضبط 4465 هاربا من أحكام وتحصيل 160 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - صورة أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4465 هاربا من أحكام، منهم 7 محكوم عليهم فى جنايات سرقة بالإكراه ومخدرات، و1374 حكما جزئيا، و156 حكما مستأنف، و2888 حكما فى غرامات، و40 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 160 ألف و654 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

 

 

 


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