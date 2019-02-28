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ضبط مدير إدارة هندسية بالفيوم لإصدار تراخيص مخالفة للقانون

الخميس، 28 فبراير 2019 12:36 م
ضبط مدير إدارة هندسية بالفيوم لإصدار تراخيص مخالفة للقانون حبس - ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الفيوم، من ضبط مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبشواي، ومشرف نظافة، بتهمة إصدار الأول ترخيص بناء للثاني على أرض ملك الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بالمخالفة للقانون بقرية أبو كساه .
 
تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الفيوم، بورود معلومات بقيام "ا.ص" 52 سنة، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبشواي، ومقيم ببندر الفيوم، بإصدار ترخيص بناء على أرض ملك الهيئة العامة للاصلاح الزراعي مساحتها "قيراط"، والمخصصة للانتفاع كأرض زراعية بالمخالفة للقانون بقرية أبوكساه بمركز أبشواي، لصالح المواطن "ف.م" 44 سنة، مشرف نظافة بمدينة بـ6 أكتوبر، بوساطة "ح.م" 44 سنة، مهندس استشاري، ومقاول بناء ومقيم ببندر أبشواي "هارب"، والذي تواطئ مع المتهم الأول في تسهيل إصدار الترخيص.
 
و عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمان الأول والثاني، بأحد الأكمنة الأمنية المعدة بالقرب من منزلهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، بالإشتراك مع المتهم الهارب.
 
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري بشأن الواقعة، وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب.
 
 

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