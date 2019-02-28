ضبط متهمين بالبحر الأحمر أكرهوا آخر بالتوقيع على 4 إيصالات أمانة

كتب محمود عبد الراضي ـ أمنية الموجي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "هشام .م"، مصور سفارى، و"وليد م" موظف شركة سياحية، لاتهامهما بالتوجه لمنزل "محمد ع" مصور سفارى، وإكراهه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة، وكل إيصال بمبلغ 50000 ألف جنيه وسرقة هاتفه المحمول، فلاش ميمورتحت تهديد سلاح أبيض "سكين".

وضبطت الأجهزة الأمنية بالغردقة بحوزة المتهمين سلاحا أبيضا، وفلاش ميمورى، وهاتف محمول، ودفتر إيصالات أمانة، وقطعة لمخدر الحشيش، و4 إيصالات أمانة كل إيصال يحمل مبلغ 50000 ألف جنيه.

واعترف المتهمان خلال تحقيقات المباحث، بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات عمل بين الأول والمجنى عليه، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.