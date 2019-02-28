video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط متهمين بالبحر الأحمر أكرهوا آخر بالتوقيع على 4 إيصالات أمانة

الخميس، 28 فبراير 2019 11:34 ص
ضبط متهمين بالبحر الأحمر أكرهوا آخر بالتوقيع على 4 إيصالات أمانة وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ أمنية الموجي
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "هشام .م"، مصور سفارى، و"وليد م" موظف شركة سياحية، لاتهامهما بالتوجه لمنزل "محمد ع" مصور سفارى، وإكراهه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة، وكل إيصال بمبلغ 50000  ألف جنيه وسرقة هاتفه المحمول، فلاش ميمورتحت تهديد سلاح أبيض "سكين".

وضبطت الأجهزة الأمنية بالغردقة بحوزة المتهمين سلاحا أبيضا، وفلاش ميمورى، وهاتف محمول، ودفتر إيصالات أمانة، وقطعة لمخدر الحشيش، و4 إيصالات أمانة كل إيصال يحمل مبلغ 50000 ألف جنيه.

واعترف المتهمان خلال تحقيقات المباحث، بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات عمل بين الأول والمجنى عليه، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 57 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية بالجيزة

ضبط قضايا غش تجاري واستيلاء على أسطوانات الغاز المدعمة في الجيزة

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

البحر الاحمر

التوقيع على ايصالات امانة

ضبط متهمين




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة